Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:18 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:27
Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçıdır. Peki İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İÇEL İDMANYURDU SK - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SK - ÇARŞAMBASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İçel İdmanyurdu SK - Çarşambaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SK - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mersin'de oynanacak.

İÇEL İDMANYURDU SK - ÇARŞAMBASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ YILMAZ(Hakem)

ABDULLAH MELİH KARADUMAN(1. Yardımcı Hakem)

TUNCAY ERCAN(2. Yardımcı Hakem)

ŞAKİR KOÇ(Dördüncü Hakem)

ABDÜLKADİR GÜVEN(Gözlemci)

BÜLENT FİL(Temsilci)

TANSEL BAYDAR(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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