Mislicom 3.Lig Gölcükspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Gölcükspor - Somaspor maçıdır. Peki Gölcükspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gölcükspor - Somaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÖLCÜKSPOR - SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gölcükspor - Somaspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GÖLCÜKSPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gölcükspor - Somaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÖLCÜKSPOR - SOMASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

GÖLCÜKSPOR - SOMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

NABİ İZCİ(Hakem)

RECEP İLKER KOR(1. Yardımcı Hakem)

ULAŞ ÇELİK(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA İNAN(Dördüncü Hakem)

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM(Gözlemci)

BÜLENT ARAL(Temsilci)