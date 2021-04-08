Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FETHİYESPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

FETHİYESPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FETHİYESPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

FETHİYESPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF ADNAN KENDİRCİLER(Hakem)

RECEP İLKER KOR(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN SALDUZ(2. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM HALİL BEDEN(Dördüncü Hakem)

HASAN SERDAR ÇAKIROĞLU(Gözlemci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)

ERDOĞAN KURT(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 01:16:16. #1.16#
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