Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fatsa Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Fatsa Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fatsa Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FATSA BELEDİYESPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatsa Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ordu'da oynanacak.

FATSA BELEDİYESPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN HAYMANA(Hakem)

HÜSEYİN OTYAKMAZ(1. Yardımcı Hakem)

RECEP GÜNEŞ(2. Yardımcı Hakem)

ONUR GÜNEŞ(Dördüncü Hakem)

BÜLENT ULUDOĞAN(Gözlemci)

AYHAN ÖZHAN(Temsilci)