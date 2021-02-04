Mislicom 3.Lig Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 01:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:17
Mislicom 3.Lig Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERBAASPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ERBAASPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Erbaaspor - İçel İdmanyurdu SK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERBAASPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

ERBAASPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULBAKİ AYYILDIZ(Hakem)

BİRTAN YAVUZ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ VARDAR(2. Yardımcı Hakem)

BAHADIR İLERİ(Dördüncü Hakem)

BİLAL YAZICI(Gözlemci)

RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)

BİLAL YAZĞAN(Temsilci)

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