Mislicom 3.Lig Erbaaspor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Erbaaspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki Erbaaspor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Erbaaspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ERBAASPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erbaaspor - Çatalcaspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ERBAASPOR - ÇATALCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erbaaspor - Çatalcaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ERBAASPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Tokat'ta oynanacak.
ERBAASPOR - ÇATALCASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAMİT BASIK(Hakem)
ÖMER LÜTFÜ AYDIN(1. Yardımcı Hakem)
RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN(2. Yardımcı Hakem)
BERAT BUĞRA ÇELİK(Dördüncü Hakem)
ABDULLAH AYAR(Gözlemci)
SEZAİ ARSLAN(Temsilci)
GÖKHAN KURT(Temsilci)