Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:25
Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET RESULOĞLU(Hakem)

SERDAR SOYDAN(1. Yardımcı Hakem)

ALİ ÇAKIR(2. Yardımcı Hakem)

VELİ BATUHAN BOZKURT(Dördüncü Hakem)

AYHAN ŞENTÜRK(Gözlemci)

MURAT BİNGÖL(Temsilci)

ERSİN ÖZMEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar İlham Aliyev Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Hande Erçel İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Güven Yalçın Samet Aybaba Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:25:32. #1.14#
title