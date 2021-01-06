Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Darıca Gençlerbirliği - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET RESULOĞLU(Hakem)

SERDAR SOYDAN(1. Yardımcı Hakem)

ALİ ÇAKIR(2. Yardımcı Hakem)

VELİ BATUHAN BOZKURT(Dördüncü Hakem)

AYHAN ŞENTÜRK(Gözlemci)

MURAT BİNGÖL(Temsilci)

ERSİN ÖZMEN(Temsilci)