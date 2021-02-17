Mislicom 3.Lig Ceyhan Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ceyhan Spor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki Ceyhan Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ceyhan Spor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CEYHAN SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ceyhan Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

CEYHAN SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ceyhan Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CEYHAN SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

CEYHAN SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HARUN TOPLAR(Hakem)

ERTAN DEMİRCİ(1. Yardımcı Hakem)

ARDA ANIL YAVRUOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

CİHAD SİZER(Dördüncü Hakem)

İLKER KARACİĞER(Gözlemci)

MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)