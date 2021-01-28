Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:45
Mislicom 3.Lig Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çankaya Futbol Kulübü - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT BUĞRA VARTEMEL(Hakem)

VEDAT DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

HARUN PEKYÜREK(2. Yardımcı Hakem)

ABDURRAHİM GARGİ(Dördüncü Hakem)

HASAN SERDAR ÇAKIROĞLU(Gözlemci)

GÜRCAN YAMAN(Temsilci)

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