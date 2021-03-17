Mislicom 3.Lig Çankaya FK - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çankaya FK - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki Çankaya FK - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çankaya FK - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇANKAYA FK - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çankaya FK - Diyarbekir Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ÇANKAYA FK - DİYARBEKİR SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çankaya FK - Diyarbekir Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇANKAYA FK - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ÇANKAYA FK - DİYARBEKİR SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDOĞAN ÖZKAYA(Hakem)

SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

TAHİR YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR CAN DOLĞUN(Dördüncü Hakem)

AYHAN ŞENTÜRK(Gözlemci)

ERTUĞ BÜYÜK(Temsilci)

METE KIZILKAYA(Temsilci)