Mislicom 3.Lig Batman Petrol Spor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Batman Petrol Spor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:50
Mislicom 3.Lig Batman Petrol Spor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Batman Petrol Spor - Erbaaspor maçıdır. Peki Batman Petrol Spor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Batman Petrol Spor - Erbaaspormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BATMAN PETROL SPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Batman Petrol Spor - Erbaaspormaçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BATMAN PETROL SPOR - ERBAASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Batman Petrol Spor - Erbaaspormaçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BATMAN PETROL SPOR - ERBAASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Batman'da oynanacak.

BATMAN PETROL SPOR - ERBAASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Hakem)

RIDVAN ÇEVİK(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZ BAŞBENZER(2. Yardımcı Hakem)

HAMZA PEHLİVAN(Dördüncü Hakem)

ALKAN AKGÜL(Gözlemci)

ALPER GÖKÇEN(Temsilci)

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