Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Payasspor maçıdır. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Payasspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Payasspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - PAYASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Payasspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - PAYASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - PAYASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DOĞU YILMAZ(Hakem)

ÜNAL DOĞRU(1. Yardımcı Hakem)

HALİL ALTUN(2. Yardımcı Hakem)

OSMAN ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)

BÜNYAMİN AKKUŞ(Gözlemci)

IŞIK ALACAKOÇ(Temsilci)