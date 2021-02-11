Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:47
Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANTALYA KEMERSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

ANTALYA KEMERSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYKUT SERGİN(Hakem)

SALİM ŞANLIER(1. Yardımcı Hakem)

GÖKER EREL(2. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN DERELİ(Dördüncü Hakem)

ÖZKAN SARIOĞLU(Gözlemci)

BÜLENT FİL(Temsilci)

LÜTFİ KOÇAK(Temsilci)

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