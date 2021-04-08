Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Altındağ Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET GÜNGÖR(Hakem)

UMUT İNCİLİ(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER AKMAN(2. Yardımcı Hakem)

OLCAY YILDIRIM(Dördüncü Hakem)

AYHAN ŞENTÜRK(Gözlemci)

İBRAHİM KARAMAN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Semiramis Pekkan
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 01:38:33. #1.15#
title