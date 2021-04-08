Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Altındağ Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Spor - Çarşambaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altındağ Spor - Çarşambaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
ALTINDAĞ SPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET GÜNGÖR(Hakem)
UMUT İNCİLİ(1. Yardımcı Hakem)
ÖMER AKMAN(2. Yardımcı Hakem)
OLCAY YILDIRIM(Dördüncü Hakem)
AYHAN ŞENTÜRK(Gözlemci)
İBRAHİM KARAMAN(Temsilci)