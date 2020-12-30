Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ALTINDAĞ SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HALİL ERDOĞAN(Hakem)

YASİN KILIÇ(1. Yardımcı Hakem)

NESİM KARENFİL(2. Yardımcı Hakem)

EMİR TOPRAK(Dördüncü Hakem)

AHMET TEPE(Gözlemci)

SEDAT CUMUR(Temsilci)

İLHAN YILDIRIM(Temsilci)