Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ALTINDAĞ SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ALTINDAĞ SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altındağ Spor - Batman Petrol Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ALTINDAĞ SPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HALİL ERDOĞAN(Hakem)
YASİN KILIÇ(1. Yardımcı Hakem)
NESİM KARENFİL(2. Yardımcı Hakem)
EMİR TOPRAK(Dördüncü Hakem)
AHMET TEPE(Gözlemci)
SEDAT CUMUR(Temsilci)
İLHAN YILDIRIM(Temsilci)