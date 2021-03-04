Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:58
Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçıdır. Peki Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ADIYAMAN 1954 SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adıyaman'da oynanacak.

ADIYAMAN 1954 SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DENİZ KÜKREK(Hakem)

NECMİ DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Dördüncü Hakem)

AYHAN GÖKSUN(Gözlemci)

VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)

ZÜBEYİR EMRE DURMAZ(Temsilci)

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