Mislicom 3.Lig 1877 Alemdağ Spor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1877 Alemdağ Spor - Ofspor maçıdır. Peki 1877 Alemdağ Spor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de 1877 Alemdağ Spor - Ofspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

1877 ALEMDAĞ SPOR - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1877 Alemdağ Spor - Ofspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

1877 ALEMDAĞ SPOR - OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1877 Alemdağ Spor - Ofspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

1877 ALEMDAĞ SPOR - OFSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

1877 ALEMDAĞ SPOR - OFSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

UGURCAN GÖKLER(Hakem)

SUHA ADIYAMAN(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF SUSUZ(2. Yardımcı Hakem)

KERİM ÇATAKLI(Dördüncü Hakem)

AHMET CİHAT GÜNDAY(Gözlemci)

ABDULLAH AKTÜRKOĞLU(Temsilci)