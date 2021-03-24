Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:30
Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçıdır. Peki Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zonguldak Kömürspor - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Zonguldak'ta oynanacak.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER AKARSU(Hakem)

MEHMET DURA(1. Yardımcı Hakem)

BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)

GÜNAY GÜLOĞLU(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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