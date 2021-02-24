Mislicom 2.Lig Van Spor FK - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Van Spor FK - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki Van Spor FK - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Van Spor FK - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

VAN SPOR FK - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Van Spor FK - Karacabey Belediye Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

VAN SPOR FK - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Spor FK - Karacabey Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

VAN SPOR FK - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Van'da oynanacak.

VAN SPOR FK - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN ERGÜN(Hakem)

MÜCAHİT DEĞERMENCİ(1. Yardımcı Hakem)

ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ(2. Yardımcı Hakem)

AYTAÇ GEÇGEL(Dördüncü Hakem)

ZİYA FİDAN(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)