Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki Uşak Spor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Uşak Spor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

UŞAK SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak Spor - Niğde Anadolu FK maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

UŞAK SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak Spor - Niğde Anadolu FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

UŞAK SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Uşak'da oynanacak.

UŞAK SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUHAMMET ALİ METOĞLU(Hakem)

MUSTAFA ZIVALI(1. Yardımcı Hakem)

HALİL ALTUN(2. Yardımcı Hakem)

HARUN TOPLAR(Dördüncü Hakem)

HAYATİ ÜNAL(Gözlemci)

ADNAN KURT(Temsilci)