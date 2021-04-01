Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Uşak Spor - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

UŞAK SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

UŞAK SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

UŞAK SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Uşak'da oynanacak.

UŞAK SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FEVZİ ERDEM AKBAŞ(Hakem)

FETDAH YİĞİT(1. Yardımcı Hakem)

MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ(2. Yardımcı Hakem)

SERCAN YILMAZ(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA DÜZKAYA(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

Mustafa Şirin
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