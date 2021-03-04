Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:42
Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BARKIN KARA(Hakem)

RAMAZAN UFUK AVDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

BURAK CELEP(2. Yardımcı Hakem)

TUNÇ ÖZDEMİR(Dördüncü Hakem)

HASAN KÖLEMEN(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)

ERGİN TURAN(Temsilci)

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