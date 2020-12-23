Mislicom 2.Lig Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:23
Mislicom 2.Lig Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçıdır. Peki Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİVAS BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SİVAS BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVAS BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'ta oynanacak.

SİVAS BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SELİM ÖZEN(Hakem)

EMRE DOĞU(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRI ATEŞ(2. Yardımcı Hakem)

METİN ATEŞ(Dördüncü Hakem)

ERCAN HELLAÇ(Gözlemci)

ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)

İLHAN KARSLI(Temsilci)

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