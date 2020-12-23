Mislicom 2.Lig Sarıyer - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sarıyer - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:47
Mislicom 2.Lig Sarıyer - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Sarıyer - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Gümüşhanespor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul Sarıyer'de oynanacak.

SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem)

OĞUZ AKYÜZ(1. Yardımcı Hakem)

DENİZCAN ŞAHİN(2. Yardımcı Hakem)

REŞAT ONUR COŞKUNSES(Dördüncü Hakem)

BÜLENT GÖKÇÜ(Gözlemci)

NECMİ KAPAR(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:56:28. #1.14#
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