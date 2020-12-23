Mislicom 2.Lig Sarıyer - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Sarıyer - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer - Gümüşhanespor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarıyer - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul Sarıyer'de oynanacak.
SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem)
OĞUZ AKYÜZ(1. Yardımcı Hakem)
DENİZCAN ŞAHİN(2. Yardımcı Hakem)
REŞAT ONUR COŞKUNSES(Dördüncü Hakem)
BÜLENT GÖKÇÜ(Gözlemci)
NECMİ KAPAR(Temsilci)
HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)