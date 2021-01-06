Mislicom 2.Lig Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PENDİKSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PENDİKSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PENDİKSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

PENDİKSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER FARUK TURTAY(Hakem)

HİDAYET ZEYBEK(1. Yardımcı Hakem)

KURTULUŞ ASLAN(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN DOĞANAY(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞÜKRÜ BELDÜZ(Gözlemci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)

CEM İLDİR(Temsilci)