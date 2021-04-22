Mislicom 2.Lig Pazarspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Pazarspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2.Lig Pazarspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pazarspor - Turgutluspor maçıdır. Peki Pazarspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pazarspor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAZARSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazarspor - Turgutluspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

PAZARSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazarspor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAZARSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rize'de oynanacak.

PAZARSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET GÜNGÖR(Hakem)

İLKER AYTEN(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRI ATEŞ(2. Yardımcı Hakem)

GÜRKAN TANOĞLU(Dördüncü Hakem)

BAKİ TUNCAY AKKIN(Gözlemci)

ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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