Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.02.2021 01:04 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:08
Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NİĞDE ANADOLU FK - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Niğde'de oynanacak.

NİĞDE ANADOLU FK - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ(Hakem)

SEZGİN ALTUN(1. Yardımcı Hakem)

BARIŞ ÇİÇEKSOYU(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF AYDIN(Dördüncü Hakem)

TURGAY DUMAN(Gözlemci)

GÜRCAN YAMAN(Temsilci)

ÇETİN MUNĞAN(Temsilci)

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