Mislicom 2.Lig Mamak FK - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Mamak FK - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:08
Mislicom 2.Lig Mamak FK - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Mamak FK - Serik Belediyespor maçıdır. Peki Mamak FK - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Mamak FK - Serik Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MAMAK FK - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mamak FK - Serik Belediyespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MAMAK FK - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mamak FK - Serik Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MAMAK FK - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

MAMAK FK - SERİK BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİM KANDEMİR(Hakem)

HÜSEYİN OTYAKMAZ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN COŞAR(2. Yardımcı Hakem)

UGURCAN GÖKLER(Dördüncü Hakem)

YAVUZ ÇETİN(Gözlemci)

ALAATTİN DURGUT(Temsilci)

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