Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Eyüpspor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırşehir Belediye Spor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırşehir Belediye Spor - Eyüpspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırşehir Belediye Spor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırşehir'de oynanacak.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

ÖMER LÜTFÜ AYDIN(1. Yardımcı Hakem)

HALİL ALTUN(2. Yardımcı Hakem)

FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ERKOÇ KORAY DOĞAN(Gözlemci)

ÇAĞLAR KURT(Temsilci)

HASAN AVCI(Temsilci)