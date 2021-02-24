Mislicom 2.Lig Kırklarelispor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırklarelispor - Bodrumspor maçıdır. Peki Kırklarelispor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırklarelispor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRKLARELİSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırklarelispor - Bodrumspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRKLARELİSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRKLARELİSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırklareli'nde oynanacak.

KIRKLARELİSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT TÜRKOĞLU(Hakem)

HASAN ERDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ŞENKAYA(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA SANCAK(Dördüncü Hakem)

TURGAY GÖKAL(Gözlemci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)