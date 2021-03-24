Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:48
Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karabük'te oynanacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUNUS DURSUN(Hakem)

MUHAMMED YILDIZ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET SIRAÇ AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF ADNAN KENDİRCİLER(Dördüncü Hakem)

ZİYA FİDAN(Gözlemci)

BİLGE KAĞAN AKSOY(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Bülent Uygun Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 01:49:42. #1.14#
title