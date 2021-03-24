Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kardemir Karabükspor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karabük'te oynanacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUNUS DURSUN(Hakem)

MUHAMMED YILDIZ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET SIRAÇ AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF ADNAN KENDİRCİLER(Dördüncü Hakem)

ZİYA FİDAN(Gözlemci)

BİLGE KAĞAN AKSOY(Temsilci)