Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:27
Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÜMÜŞHANESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Gümüşhanespor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

GÜMÜŞHANESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN(Hakem)

UĞUR BAŞDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

GÜNER MUMCU TAŞTAN(2. Yardımcı Hakem)

ERDEM TEMEL(Dördüncü Hakem)

HAMZA MISIR(Gözlemci)

DAVUT NUMANOĞLU(Temsilci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

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