Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BAYRAM BAŞKAN(Hakem)

MUHAMMED YILDIZ(1. Yardımcı Hakem)

UMUT İNCİLİ(2. Yardımcı Hakem)

AHMET ECEVİT(Dördüncü Hakem)

ENGİN LAKOT(Gözlemci)

HALİT YAKUPOĞLU(Temsilci)