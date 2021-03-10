Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

10.03.2021 01:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:28
Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Çorum FK maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Ankara Demirspor - Çorum FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - Çorum FK maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Çorum FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAŞİT YORGANCILAR(Hakem)

HİLMİ GÖKTÜRK İMAMOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

EMİN BARLAS(2. Yardımcı Hakem)

AHMET RESULOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖMER KARACA(Gözlemci)

LEVENT KANTAR(Temsilci)

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