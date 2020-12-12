Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1
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Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1

12.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:13
Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Gru'pta Hekimoğlu Trabzon FK ile Afjet Afyonspor karşı karşıya geldi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Gru'pta Hekimoğlu Trabzon FK ile Afjet Afyonspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 kazandı.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Emrah Akkaya xx, Mücahid Adem Çelebi xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz xxx, Uğur Aslan Kuru xxx, Onur xxx, Yasin Palaz xxx, Bahadır Erol xxx, Berkay Kara xx (Caner Aktaş dk. 60 xx), Samet Yalçın xx (Oğuz Kocabal dk. 64 xx), Serkan Odabaşoğlu xxx, Eray Ataseven xx (Mehmet Sak dk. 64 x), Burhan Eşer xxx (İsmail Haktan Odabaş dk. 85 ?), Batuhan Karadeniz xxx

Yedekler: Batuhan Şen, Miraç Acer, Sezer Özmen, Mustafa Çakır, Cihat Çakmak, Can Erdem

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Afjet Afyonspor: Anıl x, Mahmut Boz x, Emre Tosun x, Seyfettin x, Fatih Erişci x (Hacı Mustafa Karabulut dk. 84 ?), Nazmi x (Yusuf Emre Kasal dk. 84 ?), Onur Toprak x, Savaş Tağa x (Görkem Güven dk. 67 x), Aykut Uluç x, Okan Yıldız x, Bora Taşdemir x (Cihan özkara dk. 39 x)

Yedekler: Mehmet Doğan, Veli, Mehmet Özdıraz, Ferhan Evren, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Goller: Serkan Odabaşoğlu (dk. 29), Batuhan Karadeniz (dk. 66), Onur Akdeniz (dk. 88), Caner Aktaş (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK), Cihan Özkara (dk. 58) (Afjet Afyonspor)

Kırmızı Kart : Oğuz Kocabal (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Onur Akdeniz, Batuhan Karadeniz, Serkan Odabaşoğlu, Burhan Eşer (Hekimoğlu Trabzon FK), Emre Tosun (Afjet Afyonspor) - TRABZON

Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1
Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1
Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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