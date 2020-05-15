Miroslav Klose, Bayern'in Yardımcı Antrenörü Oldu Bayern Münih'in emektar yıldızlarından Miroslav Klose U17 takımının başına geçtikten sonra yakaladığı başarılı grafikten sonra Hans Flick'in yardımcı antrenörlüğü görevini üstlendi. U17'de gösterdiği başarılı performans ve genç oyuncuların gelişimine gösterdiği katkı ile dikkat çeken Klose, yardımcı antrenörlük görevine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in emektar yıldızlarından Miroslav Klose U17 takımının başına geçtikten sonra yakaladığı başarılı grafikten sonra Hans Flick'in yardımcı antrenörlüğü görevini üstlendi. U17'de gösterdiği başarılı performans ve genç oyuncuların gelişimine gösterdiği katkı ile dikkat çeken Klose, yardımcı antrenörlük görevine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynak: Dugout