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Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti

Ukrayna Ligi'nde yıllardır çalıştırdığı Shaktar'ın ezeli rakibi Dynamo Kiev'ın başına geçen Mircea Lucescu'nun macerası beklenenden çok kısa sürdü ve deneyimli teknik adam, imza attıktan 4 gün sonra istifa ederek Kiev temsilcisiyle yollarını ayırdı. 74 yaşındaki çalıştırıcı, ayrılık nedenini taraftar baskısı olarak açıkladı.

27.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:59

4 gün önce yıllarca çalıştığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan Mircea Lucescu'nun macerası çok kısa sürdü. Açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, taraftar baskısı nedeniyle görevinden ayrıldığını söyledi.

Galatasaray ve Beşiktaş örneği veren 74 yaşındaki Lucescu, "Maalesef Dinamo Kiev ile yollarımı ayırmaya karar verdim. Özellikle taraftarların böylesine düşmanca yaklaşımının altında benim işimi yapmam imkansız. Ben bir korkak değilim, her zaman sportif meydan okumaları kabul ettim. Bunun örnekleri de Galatasaray'dan Beşiktaş'a ya da Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e gidişlerimdir. Ancak gittiğim kulüplerde taraftarlar beni kollarını açarak karşıladı ve ben de onlara kupayla yanıt verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının kulübün yararlarına karşı hareket etmesini kabul edemem" dedi.

"PARA BENİM SON DERDİM"

Kiev'e imza atmasının nedeninin para olmadığını belirten Lucescu, "Benim Dinamo Kiev'e gelmemin nedeni kontrattaki rakamlar değildi, para benim son derdim. Futbola, Ukrayna'ya dönmek istedim. Ukrayna'da eskisi gibi bir rekabet olmasını istedim, bu ülke bunu hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Mircea Lucescu'nun açıklanmasının ardından Dinamo Kiev'in büyük taraftar grupları sosyal medyadan tehdit mesajları ve fotoğraflar paylaşmışlardı.

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti
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