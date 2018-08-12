Minikler Okçuluk Zafer Kupası Sona Erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Zafer Kupası sona erdi.

Minikler Okçuluk Zafer Kupası Sona Erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Zafer Kupası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Salonu yanındaki çim sahada gerçekleştirilen organizasyona 76 kulüpten 9-10 yaşlarında 670 sporcu katıldı.

Organizasyon sonucu klasik yay erkeklerde Ata Efe Bıyıklı, kızlarda Sare Naz Kabakçı birinci oldu.

Klasik yay erkek takımlarda Silivri Okçuluk Spor Kulübü, kızlarda ise Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.