Minikler Okçuluk Zafer Kupası Sona Erdi
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Zafer Kupası sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Zafer Kupası sona erdi.
İlkadım Okçuluk Salonu yanındaki çim sahada gerçekleştirilen organizasyona 76 kulüpten 9-10 yaşlarında 670 sporcu katıldı.
Organizasyon sonucu klasik yay erkeklerde Ata Efe Bıyıklı, kızlarda Sare Naz Kabakçı birinci oldu.
Klasik yay erkek takımlarda Silivri Okçuluk Spor Kulübü, kızlarda ise Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü birinciliği elde etti.
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