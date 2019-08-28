Minikler, Konyaspor'un konuğu oldu

Anaokulu öğrencileri, Konyaspor antrenmanında sporcularla bir araya geldi.

28.08.2019 20:14
Minikler, Konyaspor'un konuğu oldu

Anaokulu öğrencileri, Konyaspor antrenmanında sporcularla bir araya geldi.

Yeşil-beyazlı takımın oyuncularından Selim Ay'ın oğlu Kerim ve Nejc Skubic'in oğlu Lan'ın da eğitim gördüğü anaokulunun öğrencileri, takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanına katıldı.

Bir süre antrenmanı izleyen minikler, sporcularla fotoğraf çektirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da ilgi gösterdiği minikler, daha sonra yeşil sahada oynayarak eğlendi.

Kaynak: AA
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