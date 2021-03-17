Minik öğrenciler yüzme öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Minik öğrenciler yüzme öğreniyor

17.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:13
Minik öğrenciler yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Sivas'ta çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Sivas'ta çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Taha Akgül olimpik yüzme havuzunda pandemi kurallarına uygun şekilde ve gerekli hijyen şartları sağlanarak, yüzme bilmeyen, öğrenmek isteyen herkese yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Alanında uzman antrenörler gözetiminde Cebeci İlköğretim Okulu, Şeyh Şamil İlköğretim Okulu, Vali Aydın Güçlü İlköğretim Okulu, Lütfü Fikret Tuncer İlköğretim Okulu, Danışment İlköğretim Okulu, Vali Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda bulunan çocuklar yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yıl boyunca devam edecek olan bu projede hedeflerinin Sivas'ta yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması olduğu dile getirildi. - SİVAS

Minik öğrenciler yüzme öğreniyor
Minik öğrenciler yüzme öğreniyor
Minik öğrenciler yüzme öğreniyor
Minik öğrenciler yüzme öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minik öğrenciler yüzme öğreniyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:23:57. #1.15#
title