Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Başkale karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları alınamayan minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, iki araçta ise hasar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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