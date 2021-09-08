Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir minibüs, "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir minibüs, "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi ile Mollabey köyü arasındaki Çayköyü mevkiinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö. (57) idaresindeki 67 SE 432 plakalı minibüs, aynı istikamete giden N.D. (57) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan patpat, çay kenarında asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsü N.D. ile minibüs şoförü K.Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından patpattaki eşyalar çevreye saçılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarım işçilerini taşıyan midibüs, karşıdan gelen tırla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Tarım işçilerini taşıyan midibüs, karşıdan gelen tırla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Münir Özkul Yeşim Salkım
Spor Diego Ozan Tufan Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 22:51:06. #1.13#

title