Mim Hotel İstanbul'un otel binası icradan satılacak

27.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:11

İstanbul'da faaliyet gösteren Mim Hotel İstanbul'un işletmeci olarak yer aldığı 8 katlı otel binası icradan 35 milyon TL'ye satışa çıkacak.



İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre İstanbul Şişli Teşvikiye'de yer alan Mim Hotel İstanbul'un 8 katlı otel binası icradan yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. İstanbul 10'ncu İcra Dairesi Müdürlüğü'nün Şişli Teşvikiye'de yer alan 8 katlı otel binasına 70 milyon TL değer biçtiği belirtilirken, 14 Ocak 2020 tarihinde saat 15: 45'de satılacak olan bina, değerinin yarı fiyatı olan 35 milyon TL'den ihaleye çıkacak. Mim Hotel İstanbul otelin işletmeci olarak yer aldığı binanın iki bodrum, zemin, 8 normal kat, çatı kattan oluştuğu aktarıldı.



4 yıldızlı, 114 odalı



Otel hakkında şu bilgiler verildi: "Giriş katında resepsiyon lobi, restoran ve bar, zemin katta lobi, çok amaçlı salon, idare ofisleri ve pastane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci katlarda ise 10 adet standart oda ve 4 adet büyük oda olmak üzere toplam 114 oda ve çatı katında ise toplantı salonu, oyun odası, iki oda ve teras yer alıyor. Toplam kullanım alanı 6 bin 626 metrekare olan otelde toplamda 114 oda bulunuyor.



Yapılacak olan ihale ile ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, 2019 yılı içerisinde bu tarz turistlik tesislerin icradan satışlarına birçok kez rastladıklarını ifade etti.



Çakı, "İcradan İstanbul, Muğla ve Antalya başta olmak üzere turistlik tesislerin satışı yapılıyor. Bu dosyaya baktığımızda konum itibariyle alıcıları tarafından dikkat çeken ve talep gören bir ihale olacağını düşünüyorum." dedi.



"2019 yılında toplam 88 otel icralık oldu"



2019 yılının da değerlendirmesini yapan Caner Çakı, "1 Ocak ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 88 otel icralık oldu. Bu otellerden 22'si Muğla, 16'sı İstanbul, 12'si Antalya, 6'sı Balıkesir, 4'ü İzmir, 3'ü Bitlis, 3'ü Hatay, 3'ü Aydın, 2 Kayseri, 2 Mersin, 2 Ankara ve geri kalan 13 il 1 er icralık otel ile 'Kocaeli, Nevşehir Rize, Trabzon, Sivas, Mardin, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Isparta, Erzurum, Çanakkale, Bursa, Bartın, oldu. Aralarında tatil köyü, pansiyon, 5, 4, 3 yıldızlı oteller, şehir otelleri ve apart oteller bulunuyor. İcralık olan oteller arasında en yüksek muhammen bedele sahip olan otel ise geçtiğimiz aylarda icradan satılacağı duyurulan 440 milyon TL değerindeki Les Ottoman Otel oldu." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA