Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor
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Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor

29.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:15
Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor

Şarkışla ilçesine 4 yılda 150 milyon Lira yatırım yapılarak hayata geçirilen projeler kapsamında içme suyu sağlıklı hale getiriliyor.

Şarkışla ilçesine 4 yılda 150 milyon Lira yatırım yapılarak hayata geçirilen projeler kapsamında içme suyu sağlıklı hale getiriliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yılarda yapılan yatırımlarla altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ilçenin sağlıklı suya kavuşması için 4 yılda 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Başkan Oğuz, ilçenin kanalizasyon hattını yenilediklerini ve yağmur suyu sistemini imal ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde ilçemizin içme suyu hem yetersiz hem de sağlıksızdı. Hem ilçemizin içme sorununu çözmek hem de altyapı ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak projeler hazırladık. Finansmanını sağladıktan sonra ihaleye çıktık ve üç yıl içerisinde neredeyse tamamını bitirdik. Şu an itibarıyla 162 bin metre içme suyu borusu, 173 bin 655 metre kanalizasyon ve 20 bin metre yağmursuyu hattını döşeyerek imalat çalışmasını tamamladık. Bu yaptığımız işlem süresince hemşerilerimizin sıkıntı yaşadığına şahit olduk. Ama bu yapılmalıydı. Biz yapmazsak geleceğe sorunlarla dolu bir ilçe bırakacaktık. Şimdi altyapı sorununu tamamen bitirdiğimize göre hedefimiz üstyapı çalışmalarını tamamlamak olacak. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde yollarımızın kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından başlayarak bu çalışmalara hız vereceğiz. En kısa sürede tamamlayarak Şarkışlalı hemşerilerime verdiğim sözü yerine getirmiş olacağım" ifadelerini kullandı.

Başkan Oğuz, 5 bin metreküplük depo ile arıtma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, önümüzdeki yıl hepsinin tamamlanacağını, yaklaşık 150 milyon lira tutarındaki bu yatırımın yüzde 50'sinin hibe olarak alındığını açıkladı. - SİVAS

Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor
Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor
Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor
Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor
Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor
Milyonluk yatırım ile Şarkışla sağlıklı suya kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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