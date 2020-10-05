Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var
05.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:31
Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı için geri sayıma başlarken, kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı da emekli vatandaşları heyecanlandırdı. Toplantıda emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, intibak gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin gözü kasımda yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'de yapılan KPDK'da 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamaları' değerlendirilirken, bir sonraki toplantı kasımda yapılacak.
Emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor.
İŞTE TALEPLER
- Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
- Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.
- Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
- Emekli kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
- Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
Kaynak: Takvim