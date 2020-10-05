Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı için geri sayıma başlarken, kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı da emekli vatandaşları heyecanlandırdı. Toplantıda emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, intibak gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor.