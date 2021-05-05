Milliler galibiyetle başladı
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Milliler galibiyetle başladı

Milliler galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

17 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'taki ilk maçında Avusturya'yı 3-2 (25-23, 25-20, 23-25, 21-25, 15-8) mağlup etti.

17 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'taki ilk maçında Avusturya'yı 3-2 (25-23, 25-20, 23-25, 21-25, 15-8) mağlup etti.

Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da İspanya ile karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'ta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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