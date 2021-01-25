Milli yelkenci Alican Kaynar'dan İspanya'da bronz madalya
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Milli yelkenci Alican Kaynar'dan İspanya'da bronz madalya

25.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:37
Milli yelkenci Alican Kaynar'dan İspanya'da bronz madalya

Milli yelkenci Alican Kaynar, İspanya'da düzenlenen yarışmada finn sınıfında bronz madalya kazandı.

Milli yelkenci Alican Kaynar, İspanya'da düzenlenen yarışmada finn sınıfında bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Alican'ın İspanya'nın Las Palmas kentinde devam eden "Lanzarote Olympic Winter Regatta Yelken Yarışması"nda üçüncü olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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