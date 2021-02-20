Milli Uzay Programı'ndan yeni haber dış basından geldi: Türkiye Somali'de uzay üssü kuracak

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İngiltere merkezli Middle East Eye sitesi, Türkiye'nin Ay'a yumuşak bir iniş yapmak için Somali'de bir roket fırlatma sahası inşaa edeceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tüm dünyada büyük ses getiren 'Milli Uzay Programı'nda Türkiye'nin nerede üs kuracağı merak konusu olmuştu. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesinde bir Türk kaynağa dayandırılan haberde, Türkiye'nin Ay'a yumuşak bir iniş yapmak için Somali'de bir roket fırlatma sahası inşaa edeceği belirtildi.

2028'DE ROKET FIRLATILACAK

Yetkililer bu konudaki araştırmaların sürdüğünü belirtirken, Ay programının iki aşamadan oluştuğu vurgulandı. İlk aşamada 2023'ün sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşlenen milli ve özgün hibrit roket Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştirecek. 2028'deki ikinci aşamada ise Türkiye, kendi imkanlarıyla fırlattığı roketle, Ay'a yumuşak iniş yapacak.

SOMALİ BİLİMSEL OLARAK DAHA ELVERİŞLİ

Yetkili ayrıca, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı kapsamında en az 1.1 milyar dolar harcamayı planladığını belirtti. Haberde kaynağın; üssün, Türkiye'nin büyük etkiye sahip olduğu ve Ekvator'a yakınlığı nedeniyle bilimsel olarak daha elverişli olan Somali'de kurulmasının planlandığını belirttiği kaydedildi.