Milli tenisçi İpek Soylu, sağ el bileğinden ameliyat edildi Milli tenisçi İpek Soylu, uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Milli tenisçi İpek Soylu, uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu.

İpek Soylu, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak, başarılı bir operasyon geçirdiğini aktardı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktoruna da teşekkür eden İpek, "Sağ el bileğimde uzun süredir yaşadığım problemle ilgili her tedavi ve değişikliğe gittik. En son çare olarak dün doktorum Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA