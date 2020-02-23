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Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti

Hindistan'da düzenlenen Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.

23.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:50
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti

'da düzenlenen Jodhpur Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.

Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berfu Cengiz, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaştı.

Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Berfu, turnuvayı finalist olarak tamamladı.

Kaynak: AA
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